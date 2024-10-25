Manisa Süper Amatör Lig ekiplerden 1984 Salihlispor, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New York Üniversity forması giyen Arkan Tahsildaroğlu ile anlaştı.

Manisa Süper Amatör Ligi’nde Salihli’yi yeni sezonda Salihli Belediyespor, 1984 Salihlispor ve Kapancıspor temsil edecek. Transfer çalışmalarına devam eden 1984 Salihlispor, son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Üniversity forması giyen Arkan Tahsildaroğlu ile anlaştı. 1984 Salihlispor Genel Sekteri Muzaffer Uysal, Tahsildaroğlu’nun 3 sezonda oynadığı 49 maçta 44 gol katkısı sağladığını söyledi. Uysal, “Kulüp Başkanımız Emre Okta’nın çabalarıyla Amerika’da futbol yaşantısını sürdüren Arkan Tahsildaroğlu’nu transfer ederek gücümüze güç kattık. 1984 Salihlispor olarak bu şehrin umudu olmaya devam edeceğiz” dedi.