Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl 9-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası’nın kapanış töreni Manisa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan judo turnuvasıyla sona erdi.

Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni’ne Manisa Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Manisa Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, sporcular ve veliler katıldı. Kapanış gününde yapılan Ali Atmaca’yı Anma Yıldızlar Judo Turnuvası’na 102 sporcu katılım sağlarken, dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi. Törende merhum duayen judo antrenörü Ali Atmaca adına kızı Şehnaz Atmaca Dipçi’ye plaketleri protokol tarafından takdim edildi.

Öte yandan Amatör Spor Haftası, Manisa’da çok sayıda turnuvalarla coşkuyla kutlandı. İl genelinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce voleybol, basketbol, judo, futbol, cimnastik, tekvando, masa tenisi ve okçuluk müsabakaları düzenlendi. Yapılan turnuvalarda dereceye giren sporculara madalyalar ve başarı belgesi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, her daim amatör sporun yanında olacaklarını söyledi. Öztürk, "Manisa bir spor kenti olma yolunda ilerliyor, modern tesislerimizde 7’den 70’e herkesi sporla buluşturuyoruz. Tesislerimiz her daim halkımıza açıktır” diye konuştu.