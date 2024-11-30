Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, olabilecek doğal afet ve depremlere karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, olabilecek afet ve depremlere karşı ilgili kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında bir araya geldi. Toplantıya, Komisyon Başkanı Yenal Yıldırım Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz ve İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı katıldı. Toplantıda, ilimizde oluşabilecek doğal afetler ve depremlere yönelik öncesinde alınacak ve sonrasında yapılması gereken konular, belediyelerin, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının koordineli şekilde olması hakkında konuşuldu.