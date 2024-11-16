Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerine hız kesmeden devam ediyor. "Adım Adım Manisa" projesinin ardından, "Adım Adım Kula" ve "Adım Adım Salihli" projeleri de hayata geçirildi. Adım Adım Kula Projesi kapsamında Manisa Merkezden yaşayan 58 kadın Kula ilçesini doyasıya gezdi.

Adım Adım Kula Projesi çerçevesinde, Manisa Merkez’den 58 kadın, Kula ilçesini gezme fırsatı buldu. Kadınlar, ilçenin tarihi ve turistik zenginliklerini keşfederken, unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Kula’daki Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbeleri, 3 bin yıllık jeolojik kalıntılar, Peri Bacaları, camiler ve tarihi evler gibi önemli yerleri ziyaret ettiler. Kula’nın derin tarihine adeta bir yolculuk yapan kadınlar, rehber Ali Karataş eşliğinde ilçenin kültürel mirası hakkında bilgi aldı.

Gezi sırasında kadınlar, Kula’nın güzelliklerini cep telefonlarıyla fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi. Ayrıca, tarihi Carullah Bin Süleyman Camii ve Kurşunlu Camii’nde ibadetlerini yapma imkânı da buldular. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür turizmine kazandırılan Tarihi Beyler Evi’ni de ziyaret eden kadınlar, tarihi Kula evlerinin arasında duygusal anlar yaşadı. Gezinin sonunda, kadınlar hatıra fotoğrafları çekerek anılarını ölümsüzleştirdi. Akşam saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüslerle Manisa’ya dönen kadınlar, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geziye katılanlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e olan teşekkürlerini de dile getirdiler.