PTT Genel Müdürlüğünün 2002 yılında düzenlediği "Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup" kampanyasında dönemin Manisa valisi olan ve 2022 yılında hayatını kaybeden Rasih Özbek tarafından cumhuriyetin 100. yılındaki vali için kaleme alınan mektup, PTT Manisa Baş Müdürü Cebrail Akyel tarafından Manisa Valisi Enver Ünlü’ye teslim edildi. Dönemin Valisi Özbek’in mektubunda, "Hayallerimiz sizlerin gerçeği olmuştur" ifadesi dikkat çekti.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında "Geleceğe Mektup, Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup" kampanyasında bin 400 mektupla nüfusa oranla Konya’dan sonra en çok mektubun yazıldığı ikinci il olan Manisa’da, dönemin Valisi Rasih Özbek tarafından cumhuriyetin 100. yıl valisine yazılan mektup duygulandırdı. Dönemin Valisi Özbek’in geleceğe dönük hayallerinin birçoğunun gerçekleşmiş olması ise sevindirdi.

"Hayallerimiz sizlerin gerçeği olmuştur"

Manisa Valisi Rasih Özbek’in 2002 yılında kaleme aldığı mektup, Manisa Valisi Enver Ünlü tarafından okundu. 2022 yılında vefat eden dönemin Manisa Valisi Rasih Özbek tarafından kaleme alınan mektupta 21 yıl sonrası için kullandığı ’Hayallerimiz sizlerin gerçeği olmuştur’ ifadesi dikkat çekti. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın meslektaşım, Manisa’nın geleceğine 21 yıl önce yazılan bu mektup size ulaştığında sanıyorum sizler ve sevgili Manisalılar cumhuriyetin 100. yaşını kutlama telaşı içerisindesiniz. 2000’li yıllar başında bizlerin sorun diye çözümüne çalıştığı birçok eksiklik, aksaklık ve yetersizliğin giderildiğini düşünüyorum. Hayallerimiz sizlerin gerçeği olmuştur. Ne güzel. Biz cumhuriyet bayramlarını ülkemize ve milletimize karşı görevlerimizi yeterince yapamadığımız kaygı ve kuşkusuyla buruk kutladık. Sanıyorum çeyrek yüzyılda ortak çabalarla hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı, insanca ve hakça üretim, yönetim, paylaşım temeline dayalı bir yapı oluştu. İnsanımızın tamamı birinci insan olmanın hazzıyla mutlu ve en büyük bayramını kutluyor. Bunları düşünmenin iç huzuru, göremeyecek olmanın hüznünü de bastırıyor. Görev dönemim boyunca önce insan dedim ve uyguladım. Yönetimde sevginin gücüne inandım. Manisa’nın göç yorgunu kenar yerleşimlerini, bu yerlerin ilgi ve sevgiye aç korunmaya muhtaç sokak çocuklarını, ilin geleceğine düşen koyu ve kara bir gölge olarak algıladım. Hepsini devletin koruyucu kanatları altına almaya uğraştım. Öncelikli hedefim Manisa’daki tüm kamu görevlilerini ’Public Server’ yapmak. Kamusal alanları araçsallaştırmak, sorun çözme gücünü artırarak, ulaşılabilir bir devlet yönetimi gerçekleştirmek oldu. 100. yılda demokratik cumhuriyetin bu en temel niteliğinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirilebildiğini ümit ediyorum. Otoyolları, elektrikli tren hatları, serbest bölgeleri ve teknoparklarıyla çok gelişmiş endüstri bölgeleriyle Manisa’nın yatırım tercihleriyle en ön sıralarda olduğunu ve mükemmel yaşama koşullarıyla bir dünya şehri olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle bağrıma bastığım Manisalı çocukların sağlıklı ve üretken birer yetişkin olduklarını, Türkiye zeytinciliğinin, seracılığının, tavukçuluğunun kalbi olan Manisa’dan Avrupa’nın beyaz ve kahverengi eşya üretim merkezi olan Manisa’da barış ve huzur içerisinde yaşadıklarını düşünüyorum. Sevgili meslektaşım yanılmadığımı söyleyin lütfen bana. Manisa öngörüleriniz hayallerini aştı deyin. Dün Gediz’de yüzdük ve balık avladık, Vestel firmasına 20 milyar dolarlık ihracatı için altın madalya verdik, 2022 yılında il genelinde hiç ölümlü kaza olmadı deyin bana. 5 bin lise öğrencili Manisa eğitim sitesinin, olimpik yüzme havuzunun açılışını yaptık deyin bana. Büyük millet bayramınız kutlu olsun. Nice yüzyıllara, selam sizlere, selam Manisalı kardeşlerime."

"Bu geleneği devam ettirelim"

Mektubu okuyan Vali Ünlü, Rasih Özbek’e rahmet dileyerek, mektubunda belirttiği birçok şeyin bugün gerçekleşmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Ünlü, "Bu mektup kaleme alındıktan 21 yıl sonra Sayın Valimizin söylediği gibi cumhuriyetimizin 100. yılında birçok aksaklık, yetersizlik ortadan kalkmış durumda. Üstelik o dönem hayal edilen birçok şey yaşamın sıradan bir parçası oldu. Bugün cumhur ile cumhuriyet arasındaki duvarların yıkıldığı, cumhuriyetin gerçek demokrasi ile buluştuğu yılları hep birlikte yaşıyor, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında Türk milletinin birer ferdi olarak her birimiz üzerimize düşen vazifeyi sonuna kadar yerine getirmeye gayret ediyoruz. Türkiye Yüzyılı olduğuna inandığımız bu yüzyılda daha yerli ve daha milli bir ekonomi için 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken gerek ülkemiz gerekse Avrupa’da sayılı sanayi şehirlerinden biri olan Manisa, aynı zamanda tarımsal üretimde de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı inşallah Türkiye Yüzyılı olsun. Nice yüzyıllarla. Keşke biz de bu mektuba cevabımızı kendisine ulaştırabilseydik. Bu mektubu kaleme alıp biz de inşallah 2053’te, 2071’de görev yapacak valilerimize böyle bir mektup bırakıp bu güzel geleneği devam ettirelim" dedi.

Manisa ikinci sırada

PTT Manisa Başmüdürü Cebrail Akyel, "40 bin gönderi mektup Ankara’da özel depoda özenle saklandı ve raflardan alınarak hasretle bekleyen alıcılarına doğru yola çıktı. Bunlardan birisi de dönemin Manisa Valisi Rasih Özbek tarafından 100. yıl Manisa valisine gönderilen mektuptu. Manisa genelinde bin 400 mektup yazılmış. Nüfusa oranla Konya’dan sonra Manisa ikinci sırada yer almış. Bütün mektuplar 29 Ekim’e kadar sahiplerinin eline ulaşmış olacak" diye konuştu.