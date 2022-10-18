Yunusemre Belediyesi’nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı ve bu yıl 8’incisini düzenleyeceği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin bu yıl ki teması ise “Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü” olarak belirlendi.

Yunusemre Belediyesi’nin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı ve bu yıl 8’incisini düzenleyeceği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor. 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin bu yıl ki teması ise “Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü” olarak belirlendi.

Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan ve bu doğrultuda Uluslararası organizasyonu hayat geçiren Yunusemre Belediyesi bu yıl da dopdolu bir program hazırladı. 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Uluslararası Yunus Emre Günleri’nin bu yıl ki teması “Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü” olacak. Yaklaşık 1 hafta sürecek etkinlikler 1 Kasım Salı günü Millet Çarşısı Fuaye Alanı’nda Geleneksel Türk İslam El Sanatları Sergisi açılışı ile başlayacak. Aynı günün akşamı Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda Şair ve Televizyon Programcısı Serdar Tuncer Manisalılarla buluşacak. Program dahilinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi’nin anma gecesi yer alırken; Başarılı radyo programcısı Talha Bora Öge, Televizyon Programcısı ve Şair Serdar Tuncer, Eğitimci Sıtkı Aslanhan, Yunusemre Kent Tiyatrosu’nun “Nefes mi İstersin, Yoksa Buğday mı?” oyunu izleyicilerle bir araya gelecek.

Başkan Çerçi etkinliklere davet etti

Bu yıl da güzel bir program hazırladıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliklere Manisalıları davet etti. Başkan Çerçi etkinlileri Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştireceklerini belirterek, “Yunus Emre’yi anmak, anlamak ve felsefesini, öğretilerini dünyaya duyurmak, sevdirmek ve tanıtmak amacıyla Yunus Emre’nin ismini taşıyan bir belediye olarak güzel bir organizasyon yapıyoruz. Bu yıl organizasyonumuzun 8.sini yapacağız. Belediye olarak, onun mesajlarının günümüze taşınması ve anlaşılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz bu güzel etkinliklere davet ediyoruz” dedi.