Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün, boş ve dolu makaron ile sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün, boş ve dolu makaron ile sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine 14.00 - 17.00 saatleri arasında 8 farklı adreste kaçak makaron sigara ve açıkta tütün satışına yönelik yapılan faaliyet neticesinde; 37 kilo 466 gram açık tütün, 11 bin 800 adet içi boş makaron, 13 adet sigara sarma kağıdı, 671 paket 20’lli içime hazır dolu makaron sigara, bin 940 adet dolu makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.