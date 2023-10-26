Saruhan Bey tarafından 710 yıl önce Manisa’nın fethinin hemen ardından yaptırılan Fetih Mescidi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Manisa’da vatandaşlar tarafından uzun yıllar “Hacet Dede Türbesi” olarak bilinen ve Hıdrellez günlerinden insanların dilek ve adaklarda bulunduğu mekanın türbe olmadığı ve Saruhan Bey tarafından Manisa’nın fethinin ardından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu tespit edilmesiyle Şehzadeler Belediyesi tarafından mescit restore edildi. Mescit, Manisa’nın fethinin 710. yıl dönümünde düzenlenen törenle ibadete açıldı. Mescidin açılışı öncesinde Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Birlik Vakfı tarafından Manisa Saruhan Bey Türbesi’nde Manisa’nın Fethinin 710. Yıl Dönümü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Sultan Camii İmamı Hafız Ömer Faruk Altunağa tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılmasıyla başlayan törende Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akyol tarafından Manisa’nın fetih tarihi ile ilgili bilgiler verildi.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı haftanın Manisa için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu hafta Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutluyoruz. Büyük bir coşkuyla yurdun dört bir tarafında kutlama programlarımız devam ediyor. Ancak Manisa için bu haftanın ikinci bir önemi de Manisa’nın fethinin 710. yıl dönümü olmasıdır. 25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan bir akşam Regaip Kandili gecesinde Saruhan Bey ve alpleri uzun süren çalışmalarının neticesinde Manisa’yı fethetmişlerdir. İşte biz bugün vefamızı bir ayağımızın geçmişte olduğunu, tarihimizi unutmadığımızı göstermek için Saruhan Bey Türbesi’nin başındayız. Saruhan Bey’i, alplerini, Manisa’yı bir Türk ve İslam yurdu kılan tüm geçmişimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi.

“Bir Selahaddin Eyyubi torunu gelecek bu zulme son verecektir”

İsrail tarafından Gazze’de sivillerin öldürülmesine yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili konuşan Başkan Çelik, “Biz tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabii ki biz bugün burada bu kutlamaları yaparken hemen yanı başımızda Aksa’nın dibinde Siyonist İsrail devleti tarafından katliamlar devam ediyor. Bebekler, çocuklar ölüyor. Ölenler Müslüman olduğu için, akan kan Müslüman kanı olduğu için insan haklarının ve hümanizmin adeta bayraktarlığını yaptığını iddia eden, iki yüzlü ve vahşi batı dünyası kör, sağır, dilsiz maymunu oynuyor. Adeta İsrail’i mazlum noktasına getiriyor. Dualarımız Filistin ile, Gazzeli kardeşlerimiz ile birliktedir. Tüm şehitlerimizi buradan rahmetle anıyorum. Zulüm ile abat olunmaz. Bundan 710 yıl önce bu şehirde ve bu topraklarda da Bizans’ın zulmü vardı. Huzur, adalet yoktu. Bir Saruhan Bey ve alpleri geldi 710 yıl önce Manisa’daki zulme son verip adaleti tesis etti. Biliyoruz ve inanıyoruz ki İsrail’in Filistin’de ve Gazze’de uyguladığı, kutsal beldelerimizde uyguladığı zulüm ile abat olmayacak. Bir Selahaddin Eyyübi torunu gelecek bu necip milletin bir ferdi gelecek ve bu zulme son verecektir” diye konuştu.

“Anma programları geleceğimize miras bırakmamız için önemli”

Kutlamaların gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün Atalarımızın bu toprakları bizim ve gelecek kuşakları için ebediyen vatan kıldıkları tarihin 710. yıldönümü. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında açılışı yapılacak Fetih Mescidi ile Manisa’nın fethi ve anma programlarının atalarımızın hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak amacıyla önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu topraklar pek çok kıymetli alim, ilim insanı, komutan yetiştirmiştir”

Anadolu coğrafyasında pek çok değerli insanın yetiştiğini söyleyen Manisa Valisi Enver Ünlü, “Manisa’mızı fethederek Türk yurdu yapan ve Türkleşmesini sağlayan ve bu bölgeyi ebedi Türk yurdu yapan Saruhan Bey’i ve kahraman askerlerini rahmetle, saygıyla anıyoruz. Bu topraklar öyle topraklardır ki üzerinde pek çok kıymetli alim, ilim insanı, komutan yetiştirmiştir. Bunlardan birisi de Bizans döneminin önemli bir merkezi olan Manisa’yı da fetih ederek Türk yurdu yapan Saruhan Bey’dir. Benliğini yüreğini bu topraklara adamış, bu cennet vatana birlik ve beraberliğimize hizmet etmiş bütün ecdadımızı da rahmetle anıyorum. Kurtuluşumuz, fethimiz; Cumhuriyet’imizin 100. yılı, Manisa’mıza, Türkiye’mize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından Fetih Duası okundu. Törenin sonunda protokol Saruhan Bey Türbesi’ni ziyaret ederek dua okudu.

710 yıllık mescitte restorasyon sonrası ilk namaz

Manisa’nın Fethi’nin 710. Yıl Dönümü töreni, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Şehzadeler Belediyesi tarafından yaklaşık 7,5 milyon TL bedelle restorasyonu tamamlanan Fetih Mescidi’nde devam etti. Burada yapılan açılış töreni sonrası mescitte Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından restorasyon sonrası ilk namaz kıldırıldı. Manisa Kalesinin yıkık sur duvarları arasında yeniden eski günlerine kavuşan ve tüm Manisa’yı kuşbakışı gören Fetih Mescidi, kılınan namazın ardından ibadete açılmış oldu.