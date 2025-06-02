Manisa’nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 900 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin TL ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi’nde İ.T. (42) isimli şahsa ait araç ve depolarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 bin 900 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin TL’ye el konuldu. Olayda kullanılan araç ise Salihli ilçesindeki yediemin otoparkına çekildi. Şüpheli İ.T, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.