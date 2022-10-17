Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan ve tarihi dokusuyla kendisine hayran bırakan Darkale Mahallesi’ndeki 600 yıllık tarihi Minareli Camii restore edilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan ve tarihi dokusuyla kendisine hayran bırakan Darkale Mahallesi’ndeki 600 yıllık tarihi Minareli Camii restore edilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan tarihi Darkale Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Ekşi ve Sabır Tuna ile birlikte Darkale Köyü Kültür Derneği Başkanı Ayhan Kiraz ve dernek yöneticileri Zeki Uğurtan, Hüsamettin Halman ve Muhtarımız Önder Uysal’ın da yer aldığı ziyarette AK Parti’li Özkan tarihi yapıları gezdi. Uzun yıllardır kullanılmayan ve geçtiğimiz yıllarda yıkılma tehlikesi geçiren 600 yıllık tarihi Minareli Camii’ni de yerinde inceleyen AK Parti’li Özkan, cami için restorasyon çalışmalarının başlanacağı müjdesini verdi. Özkan ziyaretle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Köyümüzde yer alan yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip Minareli Camii’ni restore ederek yeniden halkımızın hizmetine sunuyoruz. İhalesi 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca Kırkoluk Camiinin restorasyon projesi tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda Kırkoluk Camiinin de restorasyon ihalesini gerçekleştireceğiz”

Tarihi Minareli Camii hakkında

Geçtiğimiz yıllarda bir duvarı yıkılan Minareli Camii’nin kitabesinin bulunmaması nedeniyle kesin yapım tarihi bilinmiyor. Caminin mimari özelliklerinin İzmir, Birgi, Ödemiş ve Güdük Minare Mescidindeki minarelere benzediğinden dolayı yapı 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmiş ancak camide kullanılan Bizans dönemine ait parçalar ile birlikte yapım teknikleri değerlendirildiğinde 19. yüzyılda yapıldığı kesinlik kazanmıştır. Camide Bizans dönemine ait parçalar ile birlikte 14 ve 15. yüzyıla ait parçalar kullanılmış olsa da cami inşaatında kullanılan parçalar da çimentoyla birleştirildiği dikkat çekiyor.