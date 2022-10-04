Manisa’da Erasmus+ SCORE Projesi Türkiye Hareketliliği çerçevesinde sürdürülebilirlik çevre eğitimi vermek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Türkiye dahil 6 ülkenin ortak olduğu projede küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için yabancı ve Türk öğrenciler birlikte pedal çevirdi.

Manisa’da Erasmus+ SCORE Projesi Türkiye Hareketliliği çerçevesinde sürdürülebilirlik çevre eğitimi vermek ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Türkiye dahil 6 ülkenin ortak olduğu projede küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için yabancı ve Türk öğrenciler birlikte pedal çevirdi.

İspanya’nın koordinatörlüğünde yürütülen Manisa’dan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Manisa Fen Lisesi’nin ortak olduğu Erasmus+ SCORE Projesi Türkiye Hareketliliğinde İspanya, İtalya, Portekiz, Estonya ve Macaristan’dan gelen yabancı öğrenciler Manisa’da Türk öğrencilerle birlikte bisiklete bindi. Manisa Fen Lisesi Kimya Öğretmeni Bahar Tiryakioğlu, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Onur Tiryakioğlu eşliğinde Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan bisiklet turu Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı’nda sona erdi. Projede 1 hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Projenin amacının sürdürülebilir çevre eğitimi vermek olduğunu kaydeden Bahar Tiryakioğlu, “İspanya’nın koordinatörlüğünde yürütülen ve Manisa’dan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Manisa Fen Lisesi’nin ortak olduğu bir projedir. Proje sürdürülebilirlik ve bisikletle ilgili çevre eğitimi veriliyor. Projede Türkiye dışında İtalya, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Estonya var. 5 ülkeden 35 öğrenci geldi. 1 hafta boyunca burada aktivitelerimiz olacak. Çevre ile ilgili seminer verildi. Çevreye, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenliyoruz. Manisa OSB’deki bisiklet fabrikasına bir gezi düzenleyeceğiz. Ayrıca Manisa’nın tanıtılmasıyla ilgili tarihi ve kültürel geziler olacak. Türkiye’de iklim değişikliği ve bisiklet konulu çalışmalar yapılıyor. Bundan sonra İtalya’ya gidilecek. İtalya’da da benzer çalışmalar yapılacak” diye konuştu.