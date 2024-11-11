Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75 hibe ile üreticilere verdiği tohum desteğini Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde düzenlenen törenlerle tamamladı. Törenlerde 1003 üreticiye 252 ton tohum dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında il genelindeki üreticilere toplamda 564 ton hububat tohumu dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğinin dağıtımını tamamladı. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini artırmayı hedefleyen proje kapsamında Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde düzenlenen törenlerle üreticilere tohumları teslim edildi. Köprübaşı ilçesinde 228 üreticiye 60 ton, Demirci ilçesinde 526 üreticiye 135 ton ve Gördes ilçesinde 249 üreticiye 57 ton olmak üzere toplamda 1003 üreticiye 252 ton hububat tohumu dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında il genelindeki üreticilere toplamda 564 ton hububat tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticiler tohumlarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke’nin katıldığı törenlerde teslim aldı. Törenlere ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

“BU DESTEKLER BAŞLANGIÇ, DEVAMI DA GELECEK”

Törenlerde konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, bereketli Gediz Ovası’ndan çıkan ürünlerin 81 ile dağıldığını söyledi. Buna karşılık bankalara en çok borcu olan çiftçiler de Manisa’nın ülkede birinci sırada yer aldığının bilgisini verdi. Başkan Zeyrek, “Geldiğimiz ilk günden itibaren hem tarımsal hem de hayvansal üretimi geliştirmek adına birçok projeye imza atmaya başladık. Sizlere bugün burada yüzde 75 hibe destekli hububat tohumunu dağıtmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yeterli değil tabi ki. Birçok projemiz önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Sizlerin desteğe ihtiyacı vardı, yaptığımız bu destekler az bile. Bu bir başlangıçtır, bunların devamı gelecektir. Daha da çok kazanç getirecek desteği vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu destekleri 17 ilçemize eşit bir şekilde yapıyoruz. Bize oy veren vermeyen değil, artık seçim bitti herkese eşit hizmetin geleceği bir anlayış ile yola çıktık. Manisa’mda yaşayan 1 buçuk milyon vatandaşımızın her sorunuyla dertlenen her sorununa çözüm götürmek isteyen bir belediye yönetim anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Sadece hububat desteği değil, kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyolojik teknik mücadelenin yaygınlaşması mücadelesinde Demirci ilçesindeki kiraz üreticilerine 31 bin 752 şişe elma sirkesi dağıtımını gerçekleştirdik. İki mahallemizde taral dolum tesisini hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde de arı kovanı desteğinde üreticilerimize arı kovanlarını teslim edeceğiz. Bu kadar kısıtlama tedbirleri var. 6 aydır 250 kilometre yol yaptık, birçok hizmetlerde bulunduk. Bu hizmetleri nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. Ben halkın parasını ranta değil halka harcıyorum. Halkın parasını halkıma harcamaktan çok mutluyum” dedi.

“ÜRETİCİMİZİN ÖNCELİĞİ, BİZİM DE ÖNCELİĞİMİZDİR”

Yapılacak yatırımlarda ortak aklı dikkate aldıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, “Bir yere yatırım yapılacaksa belediye başkanlarıma, muhtarlara soruyorum. Diyorum ki sizin önceliğiniz nedir. Sizin önceliğiniz benim önceliğimdir. Ben yatırımlarımı her zaman için muhtarlarımla, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyemizce, konunun muhatabı kimse onlarla birlikte karar vererek yapacağız. Bunu yapacağız ki paramızı doğru yere harcayalım. Gördes’imize hububat tohumu dışında kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadele için 9072 şişe elma sirkesini kiraz üreticilerine dağıtmış bulunmaktayız. Karaağaç mahallesinde iki adet hayvan içme suyu göletinin temizlik çalışmalarını tamamladık. Kobaklar mahallesinde bulunan tarımsal sulama göletinin genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde yapılan törenlerde belediye başkanları da söz aldı. Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke yaptıkları konuşmalarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ilçeye geldiği ve üreticilere destek olduğu için teşekkürlerini iletti. Törenlerdeki konuşmaların ardından üreticiler tohumlarını teslim aldı.