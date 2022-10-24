Manisa’da eski erkek arkadaşı tarafından sırtından vurulan ve hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilerek evine gönderilen Hilal Sultan Kırgöz, yeniden fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’da eski erkek arkadaşı tarafından sırtından vurulan ve hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilerek evine gönderilen Hilal Sultan Kırgöz, yeniden fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’da 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül’de eski erkek arkadaşı Ö.L. (43) tarafından sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Hilal Sultan Kırgöz ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Silahlı saldırıda omuriliği zarar gördüğü için belden aşağısı tutmayan genç kız, tedavisinin ardından 15 gün önce taburcu edildi. Evinde bakımı süren Kırgöz, dün akşam saatlerinde evinde fenalaştı. Hemen Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan Kırgöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan zanlı Ö.L., olayın gerçekleştiği 6 Eylül’den bir gün sonra İzmir’in Buca ilçesindeki bir bağ evinde saklanırken yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ö.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.