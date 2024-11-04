Manisa il genelinde emniyet ekipleri tarafından motosiklet ve elektrikli motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde 752 araç ve sürücüsüne 2 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulanırken 46 motosiklet de trafikten men edildi.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 02-03 Kasım tarihleri arasında 25 ekip 44 personel ile gerçekleştirilen ’Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi’ sonucunda; 2 bin 471 araç ve sürücüsü kontrol edildiği, kusurlu görülen 752 araç ve sürücüsüne 2 milyon 34 bin 836 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan uygulamada ayrıca 46 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Kaynak: iha