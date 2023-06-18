Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde 45 kök kenevir ve 30 gram esrar ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu B.Ö. isimli şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.