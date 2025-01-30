Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Aşıklar Bayramı, halkın ilgisiyle karşılandı. Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte sazın ve sözün ustaları, izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisalıların yanı sıra gazi ve şehit yakınlarının da ilgi gösterdiği etkinlikte, halk ozanları sazları ve sözleriyle geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ve Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız da etkinlikte yer aldı.

Aşıklar Bayramı’nda sahne alan Osman Feryadi, Yakup Temeli, Erol Ergani, Baki Çetin, Ozan Nihat, Erol Coşkunoğlu, Öksüz Ozan İhsani, Kurbani Gemiş ve Bekir Sami Özsoy birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Aşık ve şairlerin atışmaları beğeni topladı. Aşıklar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e hitaben doğaçlama yaptıkları ve kente hizmetlerini anlattıkları atışmalarıyla da izleyicilerden alkış aldı.

Etkinliğin sonunda, Manisa'nın meşhur lezzeti olan mesir macunu, aşık ve şairlere ikram edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle Türk kültürünün önemli bir parçası olan aşık geleneğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya katkıda bulunulması amaçlandı.