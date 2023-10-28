Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde yaklaşık 4 ay önce çıkan ot yangını sonucu yanan ağaçlar tekrar yeşerip meyve vermek için çiçek açtı.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde iki armut ağacı yaklaşık 4 ay önce çıkan bir ot yangınında tamamen yandıktan sonra tekrar yeşerdi. Yaprak ve çiçek açan ağaçlarla birlikte aşı yapılmış, ahlat ağacı ve kuruyan meşe ağacı da yapraklandı. Yangından sonra kuruyan ağaçlar, havaların sıcak gitmesi ve yalancı bahara aldanması sonucu adeta ilkbahar mevsimindeymiş gibi yeşerip çiçek açmaları mahalle sakinlerini de hayrete düşürdü.

Önümüzdeki günlerde havaların aynı şekilde devam etmesi halinde ağaçların meyve vermelerini beklediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Yusuf Özmüş, "Yaklaşık 4 ay önce burada küçük bir ot yangını çıkmıştı. Ot yangını sonucu bölgede bulunan ağaçlar yanarak yeşilliklerini kaybetmişlerdi ancak havaların sıcak gitmesi ve ağaçların yalancı bahara aldanması nedeniyle, yapraklandılar ve çiçek açtılar. Önümüzdeki günlerde meyve vermelerini bekliyoruz" dedi.