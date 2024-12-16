Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle 3 bin 500 yükümlünün topluma kazandırılması için ortak çalışmalar yapılacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar arasında ’Denetimli Serbestlik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

İnfaz sistemi içerisinde önemli bir yer tutan denetimli serbestliğin niteliğini ve etkililiğini artırmayı amaçlayan proje; Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki sınırları içerisinde yer alan Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerindeki ortalama 3 bin 500 yükümlünün topluma kazandırılması amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirilmesini hedefliyor. Üniversitenin akademik bakış açısından istifade edilerek uygulanacak protokol kapsamında gerçekleştirilecek işbirliğinden yükümlülerin yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüğünün 50 çalışanı da istifade edebilecek.

Çocuk ve yetişkin yükümlülerle bireysel görüşme ve grup çalışmaları yapılması, seminerler söyleşiler ve sanat eğitimleri gerçekleştirilmesi, boş zamanların yapılandırılması, rehberlik çalışmaları yürütülmesi, yükümlülerin meslek kurslarına ve eğitim programlarına katılmalarının sağlanması, bağımlılık sorunu bulunan yükümlülere birebir rehberlik edilmesi, ulusal ve uluslararası hibe destekli projeler ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün teknik kapasitesinin artırılması, personelin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik programların uygulanması, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi, yükümlülerin bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini sağlayacak projeler üretilmesi amacıyla hayata geçirilecek işbirliği içerisinde kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılacak.