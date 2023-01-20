Manisa’da 1163 okulda 263 bin öğrenci ve 19 bin öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı.

Manisa’da 1163 okulda 263 bin öğrenci ve 19 bin öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı.

Manisa’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanarak öğrenci ve öğretmenler 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan Kemal Pınar İlkokulunda düzenlenen karne törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de katılarak birinci sınıf öğrencilerinin ilk karne heyecanına ortak oldu. Karne törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve protokol üyeleri de katıldı.

Vali Karadeniz’den öğrencilere tavsiye

Birinci sınıf öğrencilerinin karne sevincine ortak olan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Manisa’da 1163 okulda, 263 bin öğrenci ve 19 bin öğretmenin yarıyıl tatiline başladığını ifade eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Öğrencilerimizin tatilde bol bol kitap okumaları ve arkadaşlarıyla oyunu da gelişimleri açısından kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor." diyerek, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller temennisinde bulundu.

"Okulların güçlendirilmesi devam ediyor"

İl genelinde yapımı ve güçlendirme çalışmaları devam eden okullar hakkında da bilgi veren Vali Karadeniz, "Manisa’da 3 yıl önce yaşanan depremlerden dolayı tüm okullarımız deprem testinden geçti. Birçok okul yıkılarak yerine yenileri yapıldı. Bu süreç devam ediyor. Şu an güçlendirilen, yeniden yapılan ve yatırım programına alınan okul sayımız 200’e yaklaştı. Bu yıl onaylanacaklarla birlikte 200’ün üzerine geçeceğine düşünüyorum. Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde 2 yıl içerisinde tüm okullarımız daha güvenli binalarda eğitime geçmiş olacak. Enerjimizi daha çok yeni gelişen ve büyüyen mahallelerimize yeni okullar yapmayı hedefliyoruz."