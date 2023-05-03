Gençlik ve Spor Bakanlığı Manisa’da 261 spor kulübüne 5 milyon 505 bin TL ayni ve nakdi destek sağladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ve spor kulübü temsilcileri katıldı. Türkiye geneli eş zamanlı tören düzenlendi. Törende 261 spor kulübü adına sembolik olarak bir kaz spor kulübüne çek takdim edildi. Halitpaşa’ya yapılan spor tesisi nedeniyle Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na teslim edilmek üzere üstünde isminin yazılı olduğu formayı Halitpaşa Spor Kulübü Başkanı Kenan Zığır takdim etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, törene katılan spor kulüplerine teşekkür etti. Öztürk, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Manisa ilimizde faaliyet gösteren 261 spor kulübümüze 5 milyon 505 bin TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapıyoruz. Sporu geniş kitlelere yayacak en önemli olguların başında spor kulüplerimiz geliyor. Kulüplerimiz, ülkemizde sporun gelişmesi için maddi manevi büyük emekler verirken, çocuk ve gençlerimizin geleceğine de büyük yön vermektedir. Bu nedenle şehrimize hizmet eden tüm spor kulüplerimiz bizler için çok kıymetlidirler. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, sporun geliştirilmesi ve yaygın hale getirilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun öncülüğünde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 17 ilçemize modern spor tesisleri kazandırdık. Futbol sahaları, yüzme havuzları, tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları, spor salonları, halı sahaları, atletizm pistleri vb. gibi birçok önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 40 ayrı spor branşında, çocuk ve gençlerimize hizmet veriyoruz. Spora verdiğimiz desteklerle 2022 yılında uluslararası müsabakalarda sporcularımız Manisa’mıza 114 madalya kazandırdılar. Ulusal olarak da 324 madalya elde edildi. Bunun yanı sıra çocuk ve gençlerimize çok önemli hizmet veren gençlik merkezlerimiz var. Burada çocuk ve gençlerimize yönelik eğitimler veriyoruz. Projeler ve kurslarımız ile gençliğimizin yarınlarını aileleriyle birlikte planlamaya çalışıyoruz. Şunu da burada ifade etmek istiyorum; Bakanlığımız destekleri ile ilimiz merkez, ilçe ve mahallelerinde bulunan tüm futbol sahalarını yeniledik. Çoğu bitti ve bir kısmı ise bitmek üzere. İlimizde hizmet veren, fedakâr ve cefakâr kulüplerimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Gençliğe ve spora hizmet etmek bizler için büyük bir mutluluktur. Bu vesileyle spora hizmet eden tüm kulüplerimize ve bu kulüplerimize destek olan tüm esnaf, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Biz büyük bir aileyiz. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e kazandırdıkları spor tesisleri ve spor kulüplerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Şehzadeler Belediye Başkanvekili Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan da birer konuşma yaparak belediye olarak kuruldukları andan itibaren spora her zaman destek olduklarını, açılan farklı branşlarla gençleri spora kazandırdıklarını ifade etti.