Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Köprübaşı, Salihli, Saruhanlı, Soma, Gördes, Sarıgöl, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde geçtiğimiz yıldan temeli hazırlanan yollarda 170 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Köprübaşı, Salihli, Saruhanlı, Soma, Gördes, Sarıgöl, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde geçtiğimiz yıldan temeli hazırlanan yollarda 170 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temeli hazırlanan ve yıl içerisinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışmaları gerçekleştirilen 170 kilometrelik yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Köprübaşı, Salihli, Saruhanlı, Soma, Gördes, Sarıgöl, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, genişletmesini ve temel çalışmalarını tamamladığımız, üzerinde altyapı çalışmaları tamamlanmış olan güzergahların üst yapılarının yenilenmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. 170 kilometrelik sathi kaplama çalışmamız oldu" ifadelerini kullandı.