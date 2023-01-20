Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı ilk toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılında kamu ve özel sektörde toplam 22 bin 4 kişinin işe yerleştirildiği açıklandı.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı ilk toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılında kamu ve özel sektörde toplam 22 bin 4 kişinin işe yerleştirildiği açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, Manisa sanayisinin ve istihdam ihtiyacının belirlenerek bu doğrultuda okullarda kursların açılması gerektiğini ifade ederek, “Okullarımızda bu doğrultuda çalışmaların yapılıp, öğrencilerimizin üretim tesislerini ziyaret etmelerini sağlayarak tercihlerinin bu doğrultuda olmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuç vermeye başladığını görüyoruz. İlimizde öğrencilerin meslek lisesini tercih etme oranında artış oldu. Bu önemli bir gelişme. Hedefimiz bu oranın yüzde 65 olması. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde kendimizi dünya ortalamasına ulaşmış sayacağız.” dedi.

Meslek liselerinin atölyelerinde, organize sanayi bölgeleri ve bazı sanayi kuruluşlarının yapmış olduğu önemli düzenlemelerin olduğunu belirten Vali Karadeniz, bu duruma katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

Toplantı Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Burak Engin’in 2022 yılı faaliyetleri hakkında kurul üyelerine sunum eşliğinde bilgi vermesi ile devam etti.

Engin’in verdiği bilgilere göre 2022 yılı itibariyle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri dahilinde, 73 bin 634 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiği, 10 bin 95 işyerinin ziyaret edildiği, kamu ve özel sektörde toplam 22 bin 4 kişinin işe yerleştirilmesi hususunda aracılık faaliyetinin yerine getirildiği öğrenildi.

Ayrıca 2022 yılında iş kulübü iş ve meslek danışmanları tarafından 83 grupta 800 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında eğitimler düzenlendiği, meslek danışmanlığı faaliyetleri dahilinde 198 Eğitim Kurumunun ziyaret edildiği, 141 grup görüşmesi gerçekleştirildiği, 8 bin 322 kişiye de eğitim verildiği ifade edildi.

2022 Ocak-Aralık döneminde; İşbaşı Eğitim Programlarında 690 programın açıldığı 2 bin 461 kişinin söz konusu programlarda işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesinin sağlandığı, katılımcı zaruri gider ödemesi ve genel sağlık sigorta primlerinin karşılanması dahilinde 42 milyon 968 bin 965,14 TL destek sağlandığı kaydedildi.

Toplum yararına programlarda açılan 19 programa 964 kişinin katıldığı, İşsizlik Ödeneğinden ise 18 bin 664 kişinin yararlandığı belirtildi.

Toplantı eğitim ve istihdam ilişkisi bağlamında mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası kendi alanlarında istihdama katılmaları ile ilgili hususlarda bilgi alışverişinde bulunulması ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.