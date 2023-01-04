Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı içerisinde 12 ilçede toplam 118 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) ve Tarımsal Sulama Göletinde çalışma yaparak üreticilerin kullanımına sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı içerisinde 12 ilçede toplam 118 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) ve Tarımsal Sulama Göletinde çalışma yaparak üreticilerin kullanımına sundu.

Özellikle kırsal mahallelerde bulunan üreticiler için büyük öneme sahip olan HİS ve Tarımsal Sulama Göletleri için yoğun bir çalışma dönemi geçiren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı içerisinde 33 adet yeni yapım, 85 adet gölette ise temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Toplam 12 ilçede 118 adet gölette çalışma yaparak kullanıma sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların takdirini topladı. Vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı teknik personeller, 2022 yılı başlarında yağışların bitmesi ve hava şartlarının iyileşmesi ile birlikte 17 ilçede çalışmalarına hız verdi. Gelen taleplerin öncelik sırasına göre yapılan etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyet programı belirlendi. Belirlenen program ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesine Bağlı iş makineleri ile düzenleme yapılan göletler tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

670 gölette çalışmalar tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hem tarımsal hem de hayvansal üretime destek noktasında yoğun çaba sarf edildiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Tarımsal ve hayvansal üretime destek vermek amacıyla çalışıyoruz. Bu noktada üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde bulunan üreticilerimiz için bu göletler hayati önem taşımakta. Hem hayvansal üretim hem de tarımsal sulama suyu olarak kullanılan tarımsal sulama göletlerimiz var. Bu göletlerimizin tamamı herhangi bir su kaynağına ihtiyaç duymadan, yağan yağmur ve kar suları ile göletlerimizde depolanıyor. Yeni yapımların haricinde mevcut göletlerde zamanla tabanda balçık oluşuyor. Bu nedenle göletlerin su tutma kapasiteleri düşüyor. Bu durum, yaz aylarında göletlerdeki suyun erken bitmesine sebep olmakla beraber, hayvanların yanaşıp su içmelerine de engel oluyor. Yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem yeni yapım çalışmalarımızı, hem bakım ve temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz, hem de kaçak sorunu olan veya kış aylarında yaşanan afetlerde zarar gören göletlerimizi onararak tekrardan üreticilerimizin kullanımına sunuyoruz. 2014 yılından itibaren bugüne kadar 17 ilçemizde toplam 179 adet yeni yapım, 491 adet temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarımızı 2023 yılında da aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.