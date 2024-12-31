Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Sart Mahallesindeki M.K.(22) ve N.K.’nin yapılan üst aramasında 54 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.