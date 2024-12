Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli ve Mesir Mahallelerinin kentsel dönüşümü ile ilgili açıklama yaptı. Riskli alanın yapımı konusunda Yunusemre Belediyesi’nde yetkinin bulunduğunu belirten Başkan Zeyrek, “Kangren olmuş soruna çözüm buluyoruz. Şehir plancılarımız Laleli ve Mesir mahallelerini çalışıyorlar. Artık Bakanlığa sunabilir duruma geldik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan olarak ilan edilen Laleli ve Mesir Mahalleleri, kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Sorunun çözümü noktasında ele ele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, süreçle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Zeyrek: “Bakanlığa sunabilir duruma geldik”

Laleli ve Mesir Mahallesi’nin Manisa’nın kanayan yarası olduğunu dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “Laleli ve Mesir Mahallesi zamanında riskli alan ilan edildi. Yunusemre Belediyemiz’de riskli alanın yapımı konusunda yetki bulunmaktadır. Yunusemre Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa olarak bu kangren olmuş soruna çözüm buluyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz bir, bir buçuk aydır şehir plancılarımız Laleli ve Mesir mahallelerini çalışıyorlar. Artık Bakanlığa sunabilir duruma geldik” ifadelerini kullandı.

“Semih Balaban ve Ferdi Zeyrek’e güvenin”

Laleli ve Mesir Mahallesinde yaşayan vatandaşlara seslenen Başkan Ferdi Zeyrek, “Artık daha yaşanılabilir bir alan oluşturmak, depreme, doğal afetlere daha dirençli bir kent haline gelebilmesi için yeni alanlar oluşturma konusunda tüm çalışmaları yapıyoruz. Laleli ve Mesir Mahallesi’ndeki sakinlerimize şunu söylüyorum. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e güvenin. Bizler sizi bu sorunlardan kurtaracak olan kişiler olarak bir yola çıktık. Bu yolda da sizinle her zaman için birlikte olacağız. Gelişmelerden her an sizleri de bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Başkan Balaban: “Bu işi çözmeye hazırız”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile birlikte kentsel dönüşümü en iyi şekilde gerçekleştireceklerini vurguladı. Başkan Balaban, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, rehberliğinde ve liyakatinde biz bu işi çözmeye hazırız. Ferdi Başkanıma ve bize güvenin. Biz birlikte bu sorunu çözeceğiz. Hiç kimseyi mağdur etmeden halkın çıkarları doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Başkanım müjdeyi de verdi. Planları yaptırıyor. Kendisine Yunusemre ilçesi adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.