Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya prestij katan projeleri hayata geçirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avni Gemicioğlu Caddesi’nde 2. etap prestij cadde düzenleme çalışmasına da başladı.

Manisa il genelinde prestij cadde projeleriyle yaşam alanlarına bambaşka bir hava kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Avni Gemicioğlu Caddesi’nde 2. etap prestij cadde düzenleme çalışmasını başlattı. İlk olarak Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nce altyapı çalışmaları gerçekleştirilen caddede, şimdide üstyapı çalışmalarına start verildi. Gerçekleştirilecek olan 2. etap prestij cadde düzenlemesiyle, kaldırımlar ve aydınlatmalar yenilenecek ve iki kat sıcak asfalt çalışması yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve şube müdürleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Arda Mahallesi Muhtarı Adem Arslan, mahalle sakinleri ve esnaflara prestij cadde düzenlemesi ile ilgili bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmanın vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Prestij Cadde düzenlemesi ile ilgili bilgiler aktaran Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde ilimiz genelinde 17 ilçede prestij cadde yapımlarına son hızla devam ediyoruz. Avni Gemicioğlu Caddesi’nde kısa bir zaman önce MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları başlatılmıştı. Bugün itibariyle altyapı çalışmaları tamamlandı. Biz de prestij cadde çalışmalarına başladık. Öncelikle kaldırımların sökümü ile başladık. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca da mevcut asfaltın sökümü yapıldı. En kısa zamanda kaldırım ve aydınlatma çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da asfalt dökümünü gerçekleştireceğiz. Yeni prestij caddemiz Manisa’ya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Arda Mahalle Muhtarı Adem Arslan ile esnaf ve vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür etti.