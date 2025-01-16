Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahallesinde bulunan 2 bin yıllık tarihi çınar ağacı heybeti ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Ziyaretçi akınına uğrayan çınar ağacına mahalle halkı gözü gibi bakıyor.

Demirci’nin Tekeler Mahallesi merkezinde bulunan Çınar ağacına kendi gözleri gibi baktıklarını belirten mahalle muhtarı Abdurrahman Ünlü, Çınar ağacının bir süre önce uzmanlar tarafından gelerek incelendiğini ifade ederek Çınar ağacının Doğu çınarı (Platanus orientalis) türünden olduğunu belirttiklerini ve yaşının ise 2 bin yılın üzerinde olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından incelenerek Tabiat Varlığı olarak belirlenerek Anıt Ağaç olarak tescil edildiğinin altını çizen Muhtar Ünlü, ”Çınar ağacımıza mahalleli olarak gözümüz gibi bakıyoruz.” dedi.

’Ağacı özel olarak görmeye gelenler oluyor’

Tekeler Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ünlü tarihi ağaca yurdun dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini söyleyerek şunları aktardı: ’Ağacın her bir dalı sanki bir ağaç gövdesi gibi. Köyümüze tarihi çınar ağacını görmek üzere gelenler ağacın heybetinin insanları hayretler içerisinde bırakıyor. ’Dalları dört bir yana dağılmış ağacın heybeti görenleri kendine hayran bırakıyor. Ağacın büyüklüğüne ve güzelline biz alıştık artık. Son yıllarda ağacın bazı dallarında eğilmeler oldu onları da aşağıdan destek vererek kuvvetlendirdik. Böyle büyük ve tarihi bir ağacın varlığından haberdar olanlar ağacı özel olarak görmeye geliyorlar.”