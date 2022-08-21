Manisa’nın Demirci ilçesinde orman arazisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 1983 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde orman arazisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 1983 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi Hankaşı Mevkiinde H.S. (64-E) ve M.S. (36-E) isimli şahısların Demirci Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan orman arazisinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşan Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve kontrol neticesinde; boyları 50 ve 200 santimetre arasında değişen 1983 adet kenevir bitkisi bulundu. Olay Yeri İnceleme Timi tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme neticesinde; 1 adet torba içerisinde bulunan kükürt maddesi, 2 adet beyaz renkli sigara izmariti ve 50-60 santimetre uzunluğunda mavi, beyaz ve siyah renk alaşımlarına sahip sulama hortumu bulunarak muhafaza altına alındı. Adlî Makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 adet farklı markalarda ruhsatsız yivsiz av tüfeği bulunarak “2521 Sayılı Kanun” çerçevesinde idari işlem yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Şüpheliler H.S. ve M.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.