Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen ’Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme’ programı Manisa’da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen ’Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme’ programı Manisa’da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü dahilinde hayata geçirilen ‘Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme’ programı Manisa’da başladı. Programda ilkokul 3. sınıftaki 18 bin 507 bin öğrencinin test ve ölçümleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde uzman antrenörler ve beden eğitim öğretmenleri tarafından yapılıyor. Öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken, tarama sonucunda yetenekli öğrenciler spora yönlendirilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yapılan programla öğrencilerin yetenekleri istikametinde en doğru şekilde spora branşlarına yönlendirilmesinin sağlanacağını söyledi. Öztürk, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen ’Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme’ programı dahilinde tarama programımız Manisa ilimizde tüm ilçelerimizde çalışmalar yapılacak. Hedefimiz yetenekli çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmak. İnşallah buradan tespit ettiğimiz sporcularımız, Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda başarıyla dalgalandıracak" diye konuştu.