Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 14 araç ve sürücüsüne 39 bin 760 TL idari para cezası uygulandığı 1 okul servisinin de trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 4-7 Şubat tarihleri arasında 37 ekip ve 76 personelin katılımıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. 692 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetim sonucunda 14 araç ve sürücüsüne toplam 39 bin 760 TL idari para cezası uygulandığı 1 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.