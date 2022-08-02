Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma JASAT Timi ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışma sonucunda, Salihli İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Bina veya Eklentisi İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilen A.Ö.’nün (31) Durasıllı Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 yıl 8 ay, 2 yıl 6 ay ve 6 ay olmak üzere toplamda 13 yıl 8 ay cezası bulunan A.Ö., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.