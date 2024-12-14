Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Aralık Dünya Keman Günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen özel bir konserle kutlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 13 Aralık Dünya Keman Günü kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kemanın büyüleyici tınılarıyla özel bir konser düzenledi. Etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi keman eğitmeni İhsan Canbazoğlu ile MASMEK ve ÇKSM’de eğitim alan kursiyerler sahne aldı. Etkinlikte, vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, dinleyiciler keyifli anları çekilen fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.