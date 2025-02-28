Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 115 araç trafikten men edildi, aranan 7 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri, Yunusemre ilçesinde dün 15.00-18.00 saatleri arasında kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. 87 personelle yapılan denetimlerde 2 bin 143 araç ve 2 bin 350 şahıs kontrol edildi, 122 araca trafik cezası uygulandı. Denetimde ayrıca 15’i motosiklet, 41’i otomobil, 47’si kamyonet, 1’i otobüs, 3’ü minibüs, 5’i kamyon ve 3’ü çekici olmak üzere toplam 115 araç trafikten men edildi, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.