Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla Manisa Şehir Hastanesi’nde ‘100 yıldır aynı aşk ve heyecanla’ fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen “100 yıldır aynı aşk ve heyecanla” temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Manisa Şehir Hastanesi’nde sergilenen 26 fotoğraf, 100 yıl önce işini aşkla yapan o ruhun hiç değişmediğini geçmişten günümüze anlatıyor. “100 yıldır aynı aşkla ve heyecanla” temalı fotoğraf sergisi 27 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında ziyaretlere açık olacak.

Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, daire başkanları, hastane yöneticilerinin katıldığı açılış töreni sonrası sergi, hastalardan, hasta yakınlarından ve hastane çalışanlarından yoğun ilgi gördü.