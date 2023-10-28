Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği koordinesinde ’100. yılda 100 bisikletli’ bisiklet turu gerçekleştirildi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla şehir turu atan bisikletliler büyük ilgi gördü.

Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ’100. yılda 100 bisikletli’ bisiklet turu vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan sırasıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Hatuniye Camii güzergahında gerçekleştirilen ve yine Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren bisiklet turu kaldırımlardaki vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle takip edildi.