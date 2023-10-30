Manisa’da Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı dolayısıyla fener alayı ardından da Nil Karaibrahimgil konseri düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yıl dönümü kutlamaları, Manisa’da 7’den 70’e binlerce kişinin katıldığı fener alayı büyük bir coşku ile kutlandı. Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü üst yönetimi, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş, etkinliğe katıldı. Hakkı İplikçi Parkı önünde toplanan binlerce vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünü temsil eden 100 metrelik Türk Bayrağı’nın ardından yürüyüşe başladı. Katılımcıların ellerindeki Türk Bayrakları ve meşaleler ile bando takımı ve mehter eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden kortej, hep bir ağızdan söylenen marşlarla coşku dolu anlara sahne oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlamaları hakkında görüşlerini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün, söyleyecek söz bulamıyorum. 15 senedir Manisa’nın böyle bir coşku yaşadığını görmedim. Böyle bir gecenin Manisa’da yaşanmış olması, herkes sokaklarda. Bütün aileler, çoluğuyla çocuğuyla sevdikleriyle herkes sokaklarda. Böyle bir coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak, tüm Türkiye’de bu heyecanı yaşayabilmek, Manisa’da yaşatabilmek. Ne mutlu Türküm diyene. 200 binin üzerinde belki sokaklarda insan var. Ne mutlu bütün katılımcılara. Bütün Manisalı hemşerilerime, herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm kurum ve kuruluşları ile herkes bu büyük coşkunun içerisinde. İşte önemli olan bu. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız sürece, bu ülkeyi hiç kimse hiçbir zaman yıkamayacaktır. Bunun iradesinde olalım yeter ki” diye konuştu.

Manisa Valisi Enver Ünlü de kutlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehzadeler şehrimiz Manisa, bir haftadan beri 100’üncü yılı büyük bir coşku ile kutluyor. Ama 28 Ekim ve 29 Ekim’de bu coşku daha da artarak, katlanarak devam etti. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız ile onu paylaştık. Sanırım bugün Manisa’nın tamamı çarşıda, sokaklarda, caddelerde. Herkes, çağrılarımıza uydu, bayraklarla başta Manisa Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün kurumlarımız, gelinlik gibi süslediler. Ben kıymetli Manisalılara minnettarım, teşekkür ediyorum. Ama bu 100’üncü yılı kutlamak bizim nesile nasip oldu ve Manisa’da kendisine yaraşır şekilde, Şehzadeler şehrine, kurtuluşun şehrine yaraşır şekilde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, sporcusuyla sanatçısıyla, hep beraber büyük bir coşkuyla kutluyor. Ben Manisalılara gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

100. yıl coşkusu konserle taçlandı

Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılı tüm yurtta olduğu gibi, Manisa’da da büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlandı. Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, Manisalılarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konseri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ergün Aksoy ve Funda Solak, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu ile Manisalılar ilgiyle takip etti. Gecede ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu sahne aldı. Koro tarafından seslendirilen ‘100’üncü Yıl Marşı’ ve ‘İzindeyiz Marşı’ büyük beğeni topladı. Ardından ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarıyla Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusunu taçlandıran Nil Karaibrahimgil, sevilen şarkılarını Manisalılar için söyledi. ‘Burası İstanbul’, ‘Pırlanta’, ‘Hadi İnşallah’, ‘Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum’ isimli şarkılarını Manisalılarla birlikte seslendiren Nil Karaibrahimgil, Cumhuriyetin 100’üncü yıl coşkusunu taçlandırdı.

Nice Yüzyıllara diyerek sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Kıymetli sanatçımıza ve ekibine Manisa’ya hoş geldiniz diyorum. Gecemize renk kattınız. Bu güzel gecede sizleri bizimle buluşturan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Nil Karaibrahimgil’e çiçek takdiminde bulundu.