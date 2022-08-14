Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin ’Helalleşme Buluşması’na katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin ’Helalleşme Buluşması’na katıldı

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 784 gram esrar ile 123 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü.