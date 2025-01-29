17 ilçede halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla daha önce içme suyu hattı çalışmaları yapılan Zeytinliova’nın üst yapısı da yenilendi.

Akhisar’a bağlı Zeytinliova Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, 59 bin metrekare kilit parke taşı döşendi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Zeytinliova’da ana cadde ve ara sokaklar dahil olmak üzere mahallenin yüzde 50’sinde çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Manisa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalıştıklarını belirten Daire Başkanı Yeltin, mahallede, Belediye’nin kendi tesislerinde kendi kaynakları ile ürettikleri 59 bin metrekarelik kilit parke döşeme çalışması yapıldığını ifade etti.

Çalışmaların bittiğini belirten Mahalle Muhtarı Gülten Demir, sokakların çok güzel olduğunu belirterek, çalışmalardan ötürü Büyükşehir'e teşekkür etti.