Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, annesi ile birlikte yürürken düşüp yaralanan küçük çocuğa yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye gitmelerinde yardımcı oldu.MANİSA (İGFA) - 8 Eylül Caddesi üzerinde devriye görevini yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen küçük bir çocuğun düşerek başını kaldırıma vurduğunu fark etti.

Olayı gören Zabıta ekipleri hemen çocuğun yardımına koştu ve ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahale sonrasında çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Ekipler, sağlık durumu iyi olan küçük çocuğun annesiyle birlikte sağlık kontrolü için hastaneye gitmeleri konusunda yardımcı oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, küçük çocuk ve annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Özçelik, rutin devriye görevlerini yerine getirirken aynı zamanda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara da yardımcı olan Zabıta ekiplerinin, her zaman Manisa halkının yanında olduğunu söyledi. Başkan Özçelik, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman için vatandaşımızın yanındayız. Hem görevimizi yerine getiriyor hem de vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyoruz. Her zaman için vatandaşımızın önceliğimizdir” dedi.