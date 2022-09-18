Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar devam ediyor. Vali Yaşar Karadeniz yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar devam ediyor. Vali Yaşar Karadeniz yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mehmet Üçbaş ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar’dan oluşan heyet Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu. Heyet ziyarette Yuntdağı bölgesinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde kurulması planlanan Manisa Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesinde gelinen son durum ve yapılan çalışmalara ilişkin Vali Karadeniz’e bilgi verdi.

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa’nın sanayisi ve tarımı ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını, kurulması planlanan Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi ile önemli bir yatırım merkezi haline geleceğini ifade ederek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Üçbaş ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Uyar’a Manisa için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Manisa Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla Manisa sanayisinin verimli tarım alanlarının dışına çıkarak Yuntdağı bölgesinde gelişmesinin sağlanması dolayısıyla verimli tarım alanlarının korunması, imalat sanayinde rekabet gücünün ve verimliliğin geliştirilmesi suretiyle yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılması, bölgenin ve yakın çevresinin var olan sanayi potansiyelinin teknolojik seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.