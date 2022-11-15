Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turgutlu ilçesi eski Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Muhammed Eren K. (19) idaresindeki 35 BET 798 plakalı hafif ticari araç, bir fabrikadan çıkış yapan Hasan Ü. idaresindeki 35 HOH 78 plakalı tıra çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle ticari araçta sıkışan Gülay C. (50), Serpil E. (46) ve Gülay K. (39) itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Turgutlu devlet hastanesine kaldırıldı. Manisa’dan Turgutlu yönü bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı tek yönden sağlandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.