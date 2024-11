Türkiye’de toplam araç sayısı bakımından ele alındığında her 13,7 araçtan biri traktör olurken, Manisa’da ise her 7 araçtan biri traktör olarak kayıtlarda yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın 2024’un ekim ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları verilerinden alınan bilgiye göre, ekimde 209 bin 401 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ekimde ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9’unu motosiklet, yüzde 35,6’sını otomobil, yüzde 8,2’sini kamyonet, yüzde 2,8’ini traktör, yüzde 1,4’ünü kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu. Traktör sayısı ise 2 milyon 252 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

İki şehir traktör sayısında yarışıyor

Kayıtlara göre Türkiye’de en fazla traktör ise Manisa’da bulunuyor. Manisa 108 bin 350 traktörle ilk sırada gelirken bu kenti 103 bin 560 ile Konya izliyor. 100 binin üzerinde traktörün olduğu başka kent bulunmuyor. Ülkede (85 milyon nüfus) her 37,7 kişiye bir traktör düşerken, Manisa’da her 13,6 kişide bir traktör bulunuyor. Konya’da ise traktör başına nüfus 22,4 oluyor. Toplam araç sayısı bakımından ele alındığında ise Türkiye’de her 13,7 araçtan biri traktör olarak kayıtlarda yer alıyor. 779 bin aracın bulunduğu Manisa’da ise trafiğe kayıtlı her 7 araçtan biri traktör olarak dikkati çekiyor.

Tarım kenti olarak bilinen, “hububat ambarı” Konya’da ise yaklaşık her 9 araçtan biri traktör Manisa’da 402 bin 662 olan traktör ve motosiklet sayısı ise toplam araç sayısının yaklaşık yarısına denk geliyor. Kent, 294 bin 312 adet ile motosiklet sayısı bakımından da ilk sıralarda bulunuyor.

Manisa’nın Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Manisa’nın bir tarım kenti olduğunu dağlarından yağ ovalarından bal aktığını söyledi. Kentin dağlarında zeytin, ovalarında üzüm yetiştirildiğini dile getiren Okur, Manisa çiftçisinin çok çalışkan olduğunu kaydetti. Teknolojiyi, yeniliği iyi takip eden çiftçilerin modern tarım tekniklerini kullanamaya özen gösterdiğini vurgulayan Okur, böyle bir kentte traktör sayısının yüksekliğinin doğal olduğunu aktardı.

Okur, çiftçilerin yatırımlarını genellikle arazi ya da traktör ve ekipmana yatırdığını belirterek, bu yüzden ülkede traktör sayısında birinci olduklarını söyledi.