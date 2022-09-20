Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, 19 Eylül Gaziler Günü programı çerçevesinde gazi, gazi yakınları ve şehit ailelerini yemekte ağırladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, 19 Eylül Gaziler Günü programı çerçevesinde gazi, gazi yakınları ve şehit ailelerini yemekte ağırladı.

Orduevinde düzenlenen yemeğe Vali Yaşar Karadeniz ve rşi Zehra Karadeniz’in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekilli Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi dernek başkanları, gaziler ve aileleri katıldı. Yemekte konuşan Vali Karadeniz, “Vatan sevgisini bu salonda görüyoruz. Vatan için her şeyden gerektiğinde vazgeçebilecek bir millet olduğumuzu görüyoruz. Öyle olduğumuz için de zaten dünyanın bu en zor coğrafyasında millet olarak yaklaşık bin yıldır varız ve sonsuza kadar da var olacağız” dedi.

Bir milleti büyük yapan özelliklerden birisinin de tank, top, tüfek, hava gücü, kara gücü olduğunu dile getiren Vali Karadeniz, “Elbette bunlar etkilidir ama bunları kullanan insan gücü insan varlığı ondan daha da önemlidir. Ne kadar üstün silahlarınız olursa olsun vatanı için, ülkesi için her türlü fedakarlığı yapabilecek insan gücünüz yoksa o silahların çok da işe yaramadığını bugün görüyoruz. Bizim o insan gücümüz var ve bizi büyük millet yapan sizler varsınız. Silah gücü olarak da o büyük milletler seviyesine çıkmak için gösterilen gayreti de hepimiz gözlemliyoruz. Çevremizdeki ülkelere baktığımızda bunu memnuniyetle görüyoruz ki artık Türkiye gerçekten bölgesinde bir odak merkezi, bir güç merkezi haline gelmiştir. Bunu teknolojik ve ekonomik olarak da desteklediğimizde sonuna kadar bu topraklarda var olacağız” diye konuştu.

Bu sürece gelinceye kadar bu topraklarda çok mücadeleler verildiğini ifade eden Vali Karadeniz, “Birinci Dünya Savaşı başta olmak üzere Çanakkale Savaşı’nda verilen kahramanlıklar Kurtuluş Savaşı, daha sonra Kore’ye giden askerlerimizin yapmış olduğu kahramanlıklar, Kıbrıs Savaşı, terörle mücadelede 1984’ten bu yana özellikle ülkemizin doğusunda ve güney doğu hattı sınır ötesinde verilen mücadele ve 2016 yılında FETÖ terör örgütünün hain darbe teşebbüsüne karşı verilen mücadelede verdiğimiz yine 252 şehit işte bizim. Bizi bugüne getirenlere her zaman minnet duymamız gerekli. Bunu taçlandırmak için de 2002 yılında biliyorsunuz bir kanun çıkarıldı ve o kanunla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü Çanakkale Zaferini ve Tüm Şehitleri Anma Günü olarak ilan edildi. Yine aynı kanunla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik ve Gazilik unvanının verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül tarihi de siz değerli gazilerimize armağan olarak verildi. Her yıl bu günü sizlerle birlikte kutluyoruz. Sizlerle beraber olmanın şerefini, onurunu duyuyoruz. Bu ülke için vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı kahramanlıklardan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, sizlere sağlıklı, mutlu, nice seneler diliyorum” şeklinde konuştu.

Gazi, gazi yakınları ve şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, yemeğin sonunda konuklarını uğurladı.