Manisa İl Sağlık Müdürlüğü obezitenin önlenmesi amacıyla başlatılan Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı kapsamında tüm değerlendirme kriterlerini başarıyla yerine getiren Ege Bölgesinde ilk Türkiye genelinde altıncı başarılı il müdürlüğü oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde obezitenin önlenmesi amacıyla başlatılan Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı kapsamında tüm değerlendirme kriterlerini başarıyla yerine getiren Manisa İl Sağlık Müdürlüğü kurum olarak sertifika almaya uygun bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, günümüzde hareketsiz yaşamın ve obezitenin en büyük sağlık sorunlarından birisi haline geldiği düşünüldüğünde, yetişkinlerin günlük hayatın önemli bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik gibi davranış değişikliğine yönelten uygulamaların ön plana çıktığını söyledi. Bu programın amacının; işveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile beslenme ve fiziksel aktivite gibi alanlarda çalışanlarda davranış değişikliği oluşturarak sağlığı desteklemek ve geliştirmek, ayrıca sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak olduğunu açıkladı.

İşyeri değerlendirmelerinde; çalışanların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümlerinin alınması, beden kitle endeksi hesaplamalarının yapılması, zayıf, hafif kilolu, obez olan çalışanları, en yakın ilçe sağlık müdürlüğü/sağlıklı hayat merkezi diyetisyeninden yararlanmaları için aile hekimine yönlendirilmesi, tütünsüz alanların düzenlenmesi, çevresel atıkların doğru ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi gibi kriterlerin bulunduğunu ifade etti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop tarafından takdim edilen sertifikayla Ege Bölgesi’nde ilk, Türkiye genelinde altıncı il sağlık müdürlüğü oldukları için mutluluk duyduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Karaca, bu alanda örnek kurum olarak çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.