Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) TOBB Manisa Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Komitesi üyeleri belli oldu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası gerçekleşen seçimde üyeler sandığa giderek oyunu kullandı. Kadın girişimcilerde 7 asil, 6 yedek, Genç Girişimcilerde ise 6 asil, 6 yedek üye belirlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, seçilen kadın ve genç girişimci icra kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Başkan Yılmaz, seçilen üyelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği icra komitelerinde Manisa’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inançların tam olduğunu belirterek oda olarak her zaman yanlarında olacaklarını açıkladı.

Yapılan oylama sonucu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsil edecek Kadın Girişimciler İcra Kurulu Komite asil üyeleri; Ayşe Atam, Çiğdem Beyazkurt Gider, Yasemin Karanfilci, Emel Uslu, Ebru Yalınkılıçlar, Ayşegül Acar ve Sehran Sisli oldu. Yedek üyeler ise Gözde Aytaç, Canan Derman, Özüm Sabancıoğlu, Beyhan Sungur, Tülin Yücel, Deniz Çetinkaya Yoğungan olarak seçildi.

Genç Girişimciler İcra Kurulu Komite asil üyeleri; Mustafa Yücel, Serhat Gökarslan, Seha Kurutaç, Sezen Zıngıl Turantekin, Ömer Faruk Polat ve Tevfik Atlı olurken, yedek üyeler ise Cüneyt Küçüknişancı, Berkan Kadayıfçılar, Ali Caner Vatansever, Sadık Girgin, Onur Taylan, Ezgi Erken’den oluştu.