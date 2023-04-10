Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) geçmişte yaptığı birçok projede olduğu gibi bugün de iş dünyasının sorunlarına merhem oluyor. Manisa TSO yeşil dönüşüm yolunda enerji verimliliği merkezi kurarak, yenilikçi hizmet anlayışıyla projelerini geliştirmeye devam ediyor.

Günümüzde yaşanan enerji krizine seyirci kalmayan Manisa TSO, yeşil dönüşüm yolunda önemli bir projeye daha imza atıyor. Oda bünyesinde kurulacak olan Manisa TSO Enerji Verimliliği Danışmanlığı Merkezi’nin Manisa imalat sanayiinde beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren ve Vestel Beyaz Eşya San. Tic. A.Ş’nin tedarikçi zincirinde yer alan, enerji tüketimi ve TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değeri yüksek olan sanayi kuruluşlarında enerji ön etüdü ile detaylı etüt uygulamalarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Proje ile Manisa TSO bünyesinde kurulacak olan Enerji Verimliliği Tek Nokta Ofisi ile Manisa’da beyaz eşya yan sanayisi başta olmak üzere enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren imalatçı firmalara enerji etütleri ve iş geliştirme danışmanlık desteği verilmesi planlanıyor. Bununla birlikte karbon ayak izinin azaltılmasına ve AB Yeşil Mutabakatı kaynaklı risklere karsı proaktif rol alınmasına yönelik 50 firmaya enerji etüdü ve üretim yalınlaştırma eğitimleri verilmesi; kurumsal, teknik ve beşeri kapasite artışı sağlanacak.

Başkan Yılmaz: “Projemiz Manisa iş dünyası için çok büyük önem arz ediyor”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak sanayi ve tarımın kalbi olan Manisa’da yeşil dönüşümün önemi üzerine önemli çalışmalar yapıyoruz. AB Yeşil Mutabakatı ülke olarak bize hem çeşitli ödevler hem de fırsatlar getirmektedir. En büyük ihracat ortağımız ile yapacağımız ticaretin merkezinde Yeşil Mutabakatın olacağı görülmekte. Bu gayeyle sadece Manisa ve Ege Bölgesi olarak değil tüm ülke olarak Mutabakatın gereklerini tartışarak, gerekli önlemleri almamız gerekmekte. Bu adımı en erken atan ülke yani Yeşil Mutabakata uyumlu üretim yapabilen ülke AB ticaretinde büyük bir avantaj elde edecektir. Türkiye bu Mutabakatın önemli etkileneni olarak AB tarafından sunulan projelerden ve diğer teşviklerden daha etkin yararlanarak bu sürece hızlı bir geçiş yapabilir. Bu şekilde ihracat rakamlarımızın daha üst seviyelere çıkacağı öngörebilir. Biz de oda olarak üyelerimizin bu konuda karışılabileceği sorunlara karşı projeler üreterek yardımcı olmayı hedefliyor. Çağın gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Bu bağlamda Odamız bünyesinde yeşil dönüşüm yolunda enerji verimliliği merkezi kuruyoruz. Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak olarak yürüttüğümüz projemiz kabul gördü. Bu proje ile Beyaz eşya ana sanayisinin tedarikçileri ile birlikte karbon ayak izinin azaltılmasına ve AB Yeşil Mutabakatı kaynaklı risklere karsı proaktif rol alınmasına yönelik 50 firmaya enerji etüdü ve üretim yalınlaştırma eğitimleri verilmesi; kurumsal, teknik ve beşeri kapasite artışı sağlanmasını hedefliyoruz. Böylece, söz konusu kuruluşlarda toplam verimlilik artışı ile birlikte AB Yeşil Mutabakatının ön gördüğü ilk hedef olan 2030’a kadar yüzde 55’e uyum bağlamında karbon ayak izinin azaltılarak tedarik zinciri ve ihracatı korumaya alınacak, ihracatta sınırda karbon yasası kaynaklı maliyet artışları engellenerek ihracatın rekabetçi olmasına katkı sağlanacak, bununla birlikte çevresel düzenlemeler kaynaklı maliyet artışlarının fiili olarak AB üye ülkelerine ihracat yapamama riski, elde edilecek enerji verimliliği ile birlikte ciddi ölçüde azaltılacaktır. Projemizin iş dünyamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.