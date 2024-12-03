Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, enerji verimliliği konusunda önemli bir adım atarak Manisa TSO Enerji Verimliliği Merkezi’ni hayata geçirdi. "Yeşil Enerji Sürdürülebilir Gelecek" sloganıyla yola çıkan proje, sanayide enerji tasarrufunu artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Danışmanlık Merkezi’nin çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantında enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken Yılmaz, “Manisa TSO Enerji Verimliliği Merkezi, enerji verimliliği alanında önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla kuruldu ve bu süreçte çok ciddi adımlar attık. 2022 yılında ‘Üreten Şehirler Yeşil Dönüşüm Yolunda MTSO Enerji Verimliliği Merkezi Projesi’ kapsamında Zafer Kalkınma Ajansının 3 milyon 386 bin TL desteğiyle ve odamızın sağladığı 597 bin 528 TL eş finansman ile Proje iştirakçisi olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi’nin tedarik zincirinde olan sanayi kuruluşlarının detaylı ve ön enerji etütlerinin yapılması amaçlanmıştır. Proje sonucunda etütler tamamlanmış ve Manisa TSO bünyesinde yüzde 100 iştirak yapısıyla Enerji Verimliliği Danışmanlık Merkezi kurulmuştur. Merkezimizin akredite olabilmesi için gerekli şartları yerine getirebilmek adına, üç deneyimli mühendis istihdam ettik. Bu mühendislerimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim ve sertifikasyon sürecine katıldı. Eğitimin ardından, uzmanlık belgelerini alarak, merkezimizin profesyonel ve yetkin kadrosu güçlendi. Enerji verimliliği merkezimiz, ‘Öğren-dönüş’ modelini benimseyerek, etüt çalışmalarına hızla başladı. Bu çalışmalar sırasında, Bakanlık tarafından belirlenen 13 adet ölçüm cihazını temin ederek, firmaların enerji verimliliği analizlerini gerçekleştirebilmek için gerekli altyapıyı oluşturduk. Bu süreçte, 50 firmaya enerji verimliliği etüt çalışması yaptık ve bu firmaların raporlarını hazırlayarak, onların enerji tüketimlerini optimize etmeleri adına sunumlar gerçekleştirdik. Enerji verimliliği etüt çalışması sayesinde, 50 firmaya 33 milyon 294 bin 447 Kilowatt saat enerji tasarrufu ve 69 milyon 553 bin 114 TL’lik maddi kazanç sağladı. Ayrıca, firmalarımıza hem teorik hem de uygulamalı olarak ‘Proses Verimliliği’ ve ‘Yalın Üretim’ eğitimleri verdik. Bu eğitimlerle, firmalarımızın üretim süreçlerinde daha verimli çalışabilmesi, kaynak kullanımını azaltabilmesi ve maliyetlerini düşürebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırdık. Manisa TSO Enerji Verimliliği Merkezi, aktif olarak çalışmalarına devam etmekte olup, Bakanlık tarafından yetkilendirilmek üzere gerekli tüm evrakları tamamlamış bulunmaktayız. Şu an, başvuru tarihini bekliyoruz ve merkezimizin en kısa sürede bu yetkiyi alarak, bölgedeki firmalarımıza daha da etkin bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu proje, sadece Manisa için değil, ülkemizin enerji verimliliği yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir. Hem çevresel hem de ekonomik faydalarıyla, sanayicilerimize önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Manisa TSO Enerji Verimliliği Merkezi’nin, enerji verimliliği alanında daha büyük başarılar elde etmesi için kararlılıkla ilerlediğimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

Proje özet verileri

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi, toplam 50 firma üzerinde etüt yapıldı. Bu etütler sayesinde Manisa’da 34 milyon kWh elektrik enerjisi tasarrufu sağlama potansiyeli belirlendi. Bu tasarruf, mali olarak yaklaşık 70 milyon TL’lik bir avantaj sağlıyor. Bu da Manisa’daki firmaların toplam enerji tasarrufu potansiyelinin yüzde 8.2’sini oluşturuyor.