Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanında gerçekleştirilen seçimlerde 24 meslek komitesinde 63 meclis üyesi belirlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanında gerçekleştirilen seçimlerde 24 meslek komitesinde 63 meclis üyesi belirlendi.

Oy kullanma yetkisine sahip 3 bin 307 oda üyesinin büyük bölümü sandık başına geldi. Seçimlerde 24 komitenin 15’inde tek, 9’unda çift liste yarıştı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın desteklediği sarı liste 24 komitenin 23’ününde kazanan taraf oldu.

24 komitenin 23’ünü kazandığı seçimlerin ardından açıklama yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugün organ seçimlerini yaptık. Bu seçim bir anlamda geçtiğimiz 4 yılın bir imtihanı şeklindeydi. Üyelerimiz sağ olsunlar bizlere güvenip teveccühlerini bir kez daha gösterdiler. Üyelerimizden adlığımız güç ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde bu hizmetler daha da üst kalitede verilecektir. Burada 24 gurupta seçim yapıldı. Bazı guruplarda çift liste olmasına rağmen gayet olumlu yarış içerisinde bir seçim gerçekleştirdik. Bunu sağlayan aday ve üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seçimin sonucunda biz kazandık demek yerine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa ekonomisi kazandı demek daha doğru olur. Biz burada 24 meslek gurubun 23’ünü aldık. Diğer gurupta kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Hepimiz birlikte yolumuza devam edeceğiz. Belirtiğim gibi kazanan Manisa iş dünyası oldu. Sonuçların başta Manisa olmak üzere iş dünyamıza ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.