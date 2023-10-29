Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Türkiye Cumhuriyet’inin 100. yılını dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı afişlerle donattı, stant açtı. Öte yandan Manisa Valiliği önünde düzenlenen kutlama töreninde vatandaşlara Türk bayrağı, balon ve şapka dağıttı.

Manisa TSO, Türkiye Cumhuriyet’inin 100. yılını coşkuyla kutladı. Manisa TSO tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı afişlerle donattı, stant açılırken kutlamalara katılan vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Ayrıca tören bittikten sonra Manolya Meydanı karşısındaki alanda 10’ar bin adet Türk Bayrağı, şapka, 10 bin paket kuru üzüm, şıra dağıttı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına lokma hayrı gerçekleşti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de standı ziyaret etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Cumhuriyet bir meydan okumadır. Başarı öyküsüdür. Bütün dünyanın karşısında dimdik durmadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Unutmayalım ki; Cumhuriyet 100 yıldır yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarının önderliğinde, milletimizin ortak iradesiyle hep beraber el ele gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin son noktası olan Cumhuriyet, bugün bizlere her zamankinden daha fazla güç ve azim vermektedir. Bizler bugün özgür ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için mücadeleyi hiç bırakmamış bir milletin ‘Cumhur’ olarak yeniden doğuşunun 100. yılını kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı askeri ve siyasi zaferlerle sonuçlanmış ve cumhuriyetle taçlanmış bir mücadeledir. 29 Ekim, inançlı ve kararlı bir ulusun, tam bağımsızlık mücadelesinin örnek bir ürünüdür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini, ekonomik zaferlerle taçlandırarak yarınlara taşıma azmi ve inancıyla yorulmadan yarınların büyük Türkiye’si için çalışmaya devam ediyoruz. Milletçe el birliği ve gönül birliğiyle çalışmayı sürdürürsek çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Dün olduğu gibi bugün de iyi ve kötü günde bir arada olan milletimiz aştığı tüm zorluklarla ve karşısına çıkan engellerle yaptığı mücadelesiyle yarınlara emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam etmektedir. Bu tarihi günde Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; 100’üncü yılında yüce Milletimizin ve Manisalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.