Manisa’da 2011 yılından bu yana hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde hasta sayısının yükselmesi ve fiziki olarak yetersiz kalması nedeniyle ikinci kat ek hizmet ünitesi hayırsever Ali Çekin’in katkıları ile hizmete açıldı.

Manisa’da 2011 yılından bu yana hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde hasta sayısının yükselmesi ve fiziki olarak yetersiz kalması nedeniyle ikinci kat ek hizmet ünitesi hayırsever Ali Çekin’in katkıları ile hizmete açıldı.

Manisa Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, 2011 yılından bu yana Manisa merkez ve Saruhanlı ilçesinde ikamet etmekte olan ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara hizmet veriyor. Merkezde kayıtlı hasta sayısının 643’e yükselmesi ve fiziksel olarak yetersiz kalması nedeni ile daha çok danışana hizmet edebilmek amacı ile ikinci kat ek hizmet ünitesi hayırsever Ali Çekin’in katkıları ile hizmete açıldı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Karaca, "Merkeze başvuran kişiler biyopsikososyal açıdan değerlendirilerek bütüncül bir tedavi yaklaşımı ile ele alınmakta. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde psikiyatri uzmanı doktor, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist görev yaparken; kişiye özel tedavi planı düzenlenmekte ve ev ziyaretleri gerçekleştirilmekte. Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen resim, spor ve geleneksel el sanatları alanındaki usta öğreticiler ve ergoterapist eşliğinde rehabilitasyon çalışmaları devam etmektedir. Düzenli takip ve bütüncül tedavi yaklaşımı sayesinde ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların hastaneye yatışları azalmakta, toplum içerisinde tedavi edilebilmeleri ve topluma uyumları sağlanmaktadır. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına yürütülen bu çalışmanın ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını dileriz" dedi.

Ek hizmet ünitesinin açılışını; Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Karaca, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. F. Neslim Yağlı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz, hayırsever Ali Çekin ve beraberindeki sağlık çalışanlarıyla birlikte yaptı.